Sono iniziati lavori di manutenzione del manto stradale sulla via Pontina dal km 40+000 al km 38+400, all’altezza di Casalazzara, in direzione di Roma. Nel tratto - comunica Astral Infomobilità - si transita sulla sola corsia di sorpasso. Tra l'altro oggi c'erano stati problemi anche per un incidente con code in direzione Roma, dal Genio Civile ad Aprilia nord. © RIPRODUZIONE RISERVATA