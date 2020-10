Lavori sulla condotta, mancherà l'acqua in sei comuni da martedì sera

Mancherà l'acqua a Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina dalle 20 di martedì 3 novembre alla mattina successiva. Lo ha reso noto Acqualatina comunicando che «verranno effettuati importanti e urgenti lavori di riparazione sulla condotta adduttrice proveniente da Sardellane»

I tecnici «interverranno in contemporanea su tre diversi cantieri dislocati lungo 10 chilometri per eliminare le perdite rilevate sul tracciato e garantire un più efficiente servizio a tutte le utenze servite. Si tratta di lavori particolarmente importanti e delicati in quanto la condotta oggetto della riparazione è la principale arteria di adduzione del territorio e rifornisce oltre 120.000 cittadini della pianura pontina».

Le zone interessate:

Latina - intero Comune ad esclusione di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo S.Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Borgo Le Ferriere

Pontinia e Sabaudia - Interi comuni

San Felice Circeo - Zona bassa e Borgo Montenero

Terracina - Colle La Guardia 1 e 2

Sezze - Via Migliara 46 e Sezze Scalo

Per supportare le esigenze dei cittadini coinvolti, verranno messe a disposizione delle autobotti nelle seguenti zone:

Latina – Largo Cavalli (zona Q5) e Largo Celli nei pressi uffici AUSL

San Felice Circeo - Via Sabaudia, presso il piazzale commerciale, e Piazza Quattro Ottobre a Borgo Montenero

Pontinia - Piazza Kennedy

«Si comunica, inoltre, che saranno disponibili delle autobotti a disposizione esclusiva dell’Ospedale Santa Maria Goretti e delle autobotti per garantire il servizio alle utenze sensibili (Icot e altre utenze)»

