Lavori sulla condotta idrica, domani niente acqua dalle 9 alle 15 in tre comuni

Domani, giovedì 23 agosto, per consentire urgenti lavori di risanamento della condotta adduttrice proveniente da Sardellane Acqualatina effettuerà una interruzione idrica nei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina dalle 9 alle 15. Le zone interessate sono:

- a Sabaudia Via Maremmana , località Bella Farnia, località Molella e località Quattro Stagioni.

a San Felice Circeo: zona bassa e Borgo Montenero.

- a Terracina, Colle La Guardia 1 e 2.

A San Felice Circeo verranno messe a disposizione due autobotti in Via Sabaudia e in piazza IV Ottobre a Borgo Montenero.

