Lavori per l'asfaltatura, da lunedì ingresso vietato alle auto all'ospedale di Latina

Ingresso vietato al traffico all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. Per lavori di asfaltatura che interessano il lato destro dell'ingresso principale e quello dell'isola ecologica, infatti, da lunedì a venerdì si potrà entrare esclusivamente a piedi.« Il servizio di Vigilanza avrà cura di far rispettare la chiusura del traffico agli automezzi dall'ingresso principale per il tempo necessario al completamento dei lavori. Il passaggio carrabile sul lato posto in ingresso al Padiglione Porfiri ( viale Michelangelo) verrà garantito per i soli portatori di Handicap con sosta temporanea e sarà pedonabile per tutti. I mezzi di servizio/imprese funebri avranno l'accesso garantito dalle 8 alle 12,30 e nelle ore successive sui percorsi alternativi. Sul posto sarà apposta idonea cartellonistica con avviso per gli utenti. La Direzione si scusa anticipatamente per gli eventuali disagi che si potranno verificare e che saranno limitati al tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori».