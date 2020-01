Lavori in corso al "Goretti", l'eliambulanza del 118 dirottata al vicino campo Coni

L'elisuperfice dell'ospedale "Santa Maria Goretti" è chiusa per lavori e i voli dell'eliambulanza dell'Ares 118 sono dirottati in questi giorni al vicino campo ex Coni, di via Botticelli a circa 700 metri dal pronto soccorso. Un disagio che durerà pochi giorni, quelli necessari a completare il taglio degli alberi dell'elisuperfice, deciso dopo l'ultima ondata di maltempo che aveva fatto emergere la pericolosità di diverse essenze arboree all'interno anche del perimetro della struttura sanitaria.



Si è deciso, così, di tagliare gli alberi pericolanti e per alcuni giorni si tornerà agli albori, quando l'elicottero usava il campo sportivo prima che ci fosse l'elisuperfice in ospedale © RIPRODUZIONE RISERVATA