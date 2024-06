Venerdì 7 Giugno 2024, 09:00

Sono in pieno svolgimento i lavori di costruzione del nuovo deposito temporaneo DT2 presso la centrale nucleare del Garigliano. Con la realizzazione della soletta di fondazione della nuova struttura, Sogin ha dato il via ufficiale a questa importante opera, che si inserisce nel programma di dismissione e gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi del sito. Il deposito temporaneo DT2 avrà il compito di ospitare circa 1.800 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e media attività provenienti esclusivamente dalle attività di smantellamento della centrale campana, in particolare dai lavori avviati a dicembre scorso all’interno dell'edificio reattore.

I rifiuti saranno stoccati in sicurezza in vista del loro successivo conferimento al Deposito Nazionale, una volta disponibile. La struttura, progettata secondo i migliori standard internazionali, sorgerà su un’area di circa 1.260 metri quadrati e presenterà una pianta rettangolare di 70 metri per 18 e un’altezza di 13 metri, per un volume complessivo di circa 16.500 metri cubi.

Al suo interno saranno dislocate diverse aree funzionali: un’area operativa di movimentazione, un corpo servizi dedicato all’esercizio del deposito, un’area di stoccaggio dotata di un carroponte per la movimentazione in remoto dei contenitori di rifiuti radioattivi e di corridoi per l’ispezionabilità degli stessi.

Saranno adottate tecnologie avanzate e soluzioni progettuali all’avanguardia al fine di garantire il massimo livello di sicurezza durante tutte le fasi di conferimento, stoccaggio e movimentazione dei rifiuti radioattivi. I lavori per il completamento delle opere civili del deposito temporaneo DT2 sono previsti per giugno 2025.

La successiva messa in esercizio, al termine dei collaudi, avverrà entro il primo semestre del 2026. «Si tratta – spiegano dalla Sogin – di un risultato significativo per l’avanzamento del programma di dismissione e di gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi del sito, che permetterà di portare a termine lo smantellamento dei sistemi e dei componenti dell’edificio reattore della centrale campana».

La realizzazione del deposito temporaneo DT2 si inserisce in un più ampio impegno di Sogin per il territorio intorno al fiume Garigliano, che oltre all’alto casertano tocca anche i Comuni del sud pontino come Minturno, Castelforte e Santi Cosma e Damiano. L’azienda ha avviato un percorso di confronto e informazione con le comunità locali, al fine di garantire la massima trasparenza e collaborazione in tutte le fasi del progetto. Attualmente, l’attenzione dei tecnici è rivolta all’isola nucleare, cuore della produzione di energia, che rappresenta la parte più complessa da smantellare a causa della radioattività residua.

Comprende la sfera di contenimento dell’edificio reattore con la piscina del combustibile, il vessel e i generatori di vapore. Sogin ha affrontato bonifiche dall’amianto e ripristini degli impianti ausiliari, oltre alla rimozione del camino, mentre le operazioni di smantellamento del vessel, iniziate lo scorso anno, dovrebbero essere terminate entro la fine del 2024.