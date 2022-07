Lavori alla rete idrica: domani 11 luglio manca l'acqua a Sabaudia e San Felice Circeo dalle 8 alle 16

Per lavori di manutenzione urgente della rete per domani, lunedì 11 luglio, è prevista una interruzione idrica a Sabaudia e San Felice Circeo. Acqualatina, la società che gestisce il servizio idrico nella provincia di Latina «informa l'utenza che, a causa dei lavori urgenti per la riparazione della condotta adduttrice in via Rio Martino, a Sabaudia e San Felice Circeo, lunedì 11/07 si avrà una interruzione idrica dalle ore 08.00 con ripristino progressivo a partire dalle ore 16:00 e normalizzazione nella serata. Le zone interessate sono l'Intero comune di Sabaudia e di San Felice Circeo Si informa inoltre che, saranno disponibili le seguenti autobotti: Sabaudia [piazza del Comune], San Felice Circeo [piazzale San Francesco]. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti. Unità Pronto Intervento Acqualatina S.p.A».