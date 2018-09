Gabriele Lavia con “Il sogno di un uomo ridicolo” apre la stagione del teatro Fellini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gabriele Lavia apre la stagione del teatro Fellini di Pontinia con con “Il sogno di un uomo ridicolo”, monologo tratto dal racconto di Fedor Dostoevskij. Il sipario si alzerà domenica 23 settembre alle 21.Clemente Pernarella, direttore artistico dello storico Teatro di Fondazione ha scelto di portare in scena il cavallo di battaglia di Lavia, un evento eccezionale, fuori programma per lanciare la campagna abbonamenti. Il monologo offrirà al pubblico una riflessione profonda e appassionata sulla condizione dell’essere umano. Lavia, attore e regista, tra le figure più rappresentative del teatro italiano degli ultimi 40 anni, in diversi momenti della sua carriera si è confrontato con questo testo. «La prima volta - ha raccontato - lo lessi a degli amici a 18 anni e ancora non ero un attore, oggi è passata una vita e “Il sogno” è quasi un’ossessione. Ho scelto di rimetterlo in scena per riaffermare con forza come l’indifferenza, la corruzione e la degenerazione non possano essere le condizioni di vita della nostra società».«Aprire con un grande maestro del teatro italiano e una straordinaria prestazione attoriale su un testo di Dostoevskij - commenta Pernarella - credo sia il modo migliore per indicare la strada che percorreremo nei prossimi anni e quale sarà il calibro dell’operazione culturale che vogliamo realizzare per il territorio».Il monologo rappresenta un mondo che si è condannato alla sofferenza, costretto in una metaforica camicia di forza che impedisce ogni buona azione.‚Ä®Dostoevskij concepisce Il sogno di un uomo ridicolo come un racconto fantastico, scritto intorno al 1876 e inizialmente inserito nel Diario di uno scrittore. Il testo narra la storia di un uomo abbandonato da tutti, che ha intenzione di togliersi la vita ma si addormenta e inizia così il suo sogno, ripercorre in un viaggio onirico la sua vita e le ragioni per cui si è sempre sentito estraneo alla società.Per info e prenotazioni: 3925407500/0773339172info@fellinipontinia.itBiglietto intero: 20 euro, ridotto over 65/under 26 15 euro.