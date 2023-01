Sequestrato latte di bufala conservato in recipienti chimici: era destinato a un caseificio

Latte di bufala conservato in recipienti destinati a prodotti chimici. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia stradale di Latina che, durante un controllo alla circolazione sulla statale 156 Monti Lepini, hanno fermato un autocarro isotermico in evidente sovraccarico.

È emerso che il veicolo trasportava in eccedenza di peso ben duemila litri di latte di bufala destinati a un caseificio della zona, conservati in due contenitori da mille litri ciascuno non idonei in quanto destinati al trasporto di prodotti chimici.

Quei recipienti risultavano infatti etichettati come “Poliacrilammide cationico in emulsione”, prodotto utilizzato nei processi di disidratazione dei fanghi.

Inoltre il mezzo non era in regola con la certificazione Atp, che disciplina il trasporto di merci deteriorabili in furgoni frigo.

I poliziotti, insieme al personale della Asl, hanno proceduto al sequestro del latte, avviato a distruzione.

Il conducente è stato pesantemente multato.