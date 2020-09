© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un brano che parla di evadere, fuggire dalla vita urbana e dalla routine quotidiana, della ricerca di avventura, di storie da raccontare, di vivere la vita intensamente, di amicizie che vanno e vengono durante il periodo estivo e poi, alla fine di tutto, tornare indietro, ma arricchiti di nuove esperienze, un viaggio senza una meta precisa. Perché noi siamo gli unici che possiamo fare qualcosa per realizzare i nostri sogni». Descrive così Alberto Lattanzi, in arte Latta, il brano che ha vinto il premio Siae per il miglior testo al Calabria Fest sabato scorso.Il giovane cantautore di Latina, prodotto dalla Ventidieci, è stato premiato a Lamezia Terme durante la finale del Festival della nuova musica italiana, rassegna, patrocinata dalla Siae, e organizzata da Art-Music&Co con la collaborazione di Rai Radio Tutta Italiana. L'evento è stato condotto infatti dal responsabile di Rai Radio Tutta Italiana, un altro pontino, Gianmaurizio Foderaro. A Lamezia per tre giorni si sono alternati sul palco numerosi artisti, da Francesco Sarcina e Le Vibrazioni, a Leo Gassmann, Federica Carta, Sofia Tornambene e Chadia Rodriguez.A conquistare il Calabria Fest come migliore nuova proposta il reggino Kram, mentre Latta, con il brano Lacrime del paradiso, si è aggiudicato il Premio Siae, selezionato proprio dal presidente Giulio Rapetti Mogol, che ha accompagnato la sua scelta con questo bellissimo messaggio: «La creatività e il talento di chi imperla con le parole l'anima della musica rinnova con forza il bisogno di arte, e dona al futuro il volto dei nuovi autori che germogliano nella poetica della nostra cultura. I giovani sono il cuore pulsante della nostra attività di promozione e di valorizzazione: sosteniamo le loro idee e li affianchiamo nella realizzazione dei loro sogni, perché è la loro opera a trasformarsi nelle nostre emozioni. Sogni. Idee. Arte. Emozioni: questa è la nostra Siae».