Latitante dopo condanna definitiva a 6 anni, la polizia rintraccia e arresta Cerasoli

La Questura di Latina ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria nei confronti di Gianni Cerasoli, 60 anni, di Aprilia. «L’uomo - spiega la Questura in una nota - è uno degli esponenti di spicco della malavita apriliano–cisternese, con una carriera criminale trentennale che nel tempo ha portato all'emissione di varie misure di prevenzione, come l'avviso orale, il foglio di via obbligatorio e le sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno».Cerasoli era ricercato da tempo e si era reso irreperibile dopo la condanna definitiva a 6 anni e tre mesi di carcere per traffico di sostanze stupefacenti con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La pena è relativa al processo per «traffico di sostanze stupefacenti continuato e in concorso con il sodalizio criminale tra i più temibili negli anni ‘90 e 2000, anche in contatto con i narcos colombiani, e smantellato da varie operazioni della Polizia di Stato».Cerasoli, una volte emessa la sentenza definitiva, si è reso irreperibile e gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato Distaccato di P.S. di Cisterna, lo hanno individuato presso un’abitazione di Velletri al termine di una indagine con appostamenti e pedinamenti dei familiari.Cerasoli è stato tradotto presso il carcere di Velletri.