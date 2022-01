Raid vandalico a Latinafiori, squarciate le gomme di 9 auto

Amara sorpresa per alcuni residenti che avevano posteggiato le auto nel parcheggio del centro commerciale Latinafiori, dove si effettuano i tamponi Covid.

Stamani 9 vetture sono state trovate con le gomme squarciate, in alcuni casi due pneumatici per auto. Rabbia da parte dei residenti che dovranno sostenere spese ingenti per l'intervento dei gommisti, oltre ai pesanti disagi per chi doveva recarsi al lavoro.

"Un gesto di profondo disagio - commenta uno dei proprietari delle auto - probabilmente da parte di ragazzi che non si rendono conto di aver colpito le famiglie, persone che ogni mattina si alzano alle 6 per andare a lavorare".

Le gomme sono state tagliate con un coltello, dunque è impossibile la riparazione ma solo la sostituzione con costi molto elevati.