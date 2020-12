Latina, vuole dai genitori i soldi per la droga e cerca di aizzare il suo pitbull contro i poliziotti: arrestato

Ha chiesto soldi ai genitori per acquistare la droga e poi, al loro rifiuto, ha dato in escandescenze in casa. E' accaduto ieri, 9 dicembre, a Latina. I poliziotti della squadra volante sono intervenuti in via Tobagi dove era stata appunto segnalata una lite. Gli agenti, una volta raggiunto l'appartamento, hanno trovato l'aggressore, un 59enne, che aveva con sé un grosso pitbull che ha aizzato contro gli agenti. Questi ultimi hanno schivato il pericolo e sono riusciti a chiudere l'animale in una delle stanze della casa occupandosi poi di difendersi dal padrone che cercava di aggredirli impugnando un frammento di vetro. Mentre gli agenti cercavano di disarmarlo, l'uomo ha riaperto la porta della stanza in cui era rinchiuso il cane e ha di nuovo cercato di incitare l'animale ad aggredire i poliziotti.

Dopo diversi momenti di concitazione sono infine riusciti ad immobilizzare il 59enne che, in forte stato di agitazione, ha dato un morso ad uno degli agenti provocandogli una profonda ferita alla mano sinistra che ha richiesto le cure del pronto soccorso. Una volta riportata la situazione sotto controllo l'uomo è stato condotto negli uffici della questura e arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Nell'appartamento è intervenuto invece il personale veterinario della Asl per occuparsi del cane.

