Il tempo passa, ma non cancella. Le strade si dividono, cambiano i percorsi, ma prima o dopo ci si ritrova, specie quando i legami sono così forti. Al ristorante Foro Appio, domani sera alle 21, andrà in scena un ritorno al passato, al 1980, l'anno del diploma per la classe V E dell'istituto tecnico commerciale Vittorio Veneto di Latina. Studenti modello come testimoniano i voti ottenuti dopo l'esame: tutti sopra i 50/60, più sei 60. Nel corso degli anni molti dei ragazzi sono rimasti in contatto e grazie all'iniziativa promossa da Daniele Mariani domani sera si potrà tornare a ricordare uno dei periodi più belli e spensierati della gioventù. Non si tratterà di una semplice cena, bensì di un vero e proprio evento a cui prenderanno parte anche, la professoressa di Diritto e, insegnante di Matematica. «Sarà una grandissima emozione - sottolinea Daniele Mariani - rivederci dopo tanti anni... C'è sempre stato molto affetto tra di noi e dopo 40 anni rieccoci di nuovo insieme».Del gruppo fanno parte il setino, primo sax della Banda dei Carabinieri, che ha suonato anche al fianco di due icone della musica come Luciano Pavarotti e Ennio Morricone, e il commercialista, autore di 23 monografie e articoli su quotidiani e riviste scientifiche. Ad arricchire la serata il gruppo Solo Musica Italiana, capitanato proprio dal tastierista e cantante. Al suo fianco ci saranno Mimmo Cinelli, chitarra e voce, Andrea Fedeli, basso, Raffaele Mazzarella, batteria, e Saverio Zangrillo, chitarra e voce. «La nostra passione - prosegue Mariani - ci ha portato due anni fa a dar vita a questa band. Cantiamo e suoniamo solo i pezzi più belli della musica italiana e questa volta sarà davvero speciale. Alla fine dello scorso anno abbiamo avuto tra l'altro il grande piacere di esibirci in un locale di Londra, speriamo un giorno di poter rivivere un'avventura simile». Previste per la serata diverse sorprese, tra cui una relativa proprio al Vittorio Veneto. Più che una scuola, un luogo del cuore.