Latina, maltrattamenti e abusi sessuali sui figli minorenni: arrestato 39enne

Maltrattamenti in famiglia e atti sessuali con minorenni, con questa accusa terribile è finito in carcere un uomo di 39 anni arrestato dai carabinieri della stazione di Roccagorga che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Ieri, a Roma, nel carcere di Rebibbia, i carabinieri di Roccagorga, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina il 9 novembre scorso, che concordava con quanto emerso dalle indagini effettuate dai militari dell'Arma, hanno arrestato l'uomo, che negli anni 2018 e 2019, approfittando dell’assenza della moglie in casa, si è reso responsabile di maltrattamenti e abusi sessuali nei confronti dei due figli minori conviventi.

L’uomo era stato già sottoposto a fermo il 15 ottobre scorso dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Terracina, in esecuzione del dispositivo di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Latina, e trasferito presso la casa circondariale di Rebibbia. Ieri l'arresto.