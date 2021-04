Vigili urbani tamponati a Latina, l'uomo alla guida era ubriaco: denunciato

Curioso fine turno mercoledì sera per una pattuglia della polizia locale di Latina, per fortuna senza conseguenze. I vigili urbani stavano rientrando al comando quando al semaforo all'incrocio tra via Aprilia e via Tucci, mentre erano fermi aspettando il verde, sono stati tamponati da un'auto. Per fortuna l'impatto è stato leggero. Ma, sorpresa, quando i due agenti sono scesi si sono resi conto che l'uomo alla guida della vettura era completamente ubriaco, non solo non era in grado di scendere, ma non ricordava neppure le sue generalità. A quel punto non potendo procedere, visto che erano parte lesa di un incidente, i vigili hanno chiesto il supporto dei colleghi di altre forze dell'ordine e sul posto sono arrivati una pattuglia dei carabinieri e una volante della Questura. Sono stati i carabinieri ha identificare l'uomo e a procedere all'alcol test da cui è risultato che era ubriaco (il tasso calcolemico, hanno appurtato i militari della sezione radiomobile, era quattro volte superiore alla soglia consentita), L'uomo a quel punto è stato denunciato per guida in stato di ebrezza.

