Latina, vicenda ex Seranflex, lettera dell’imprenditore a sindaco, assessori e consiglieri. Forte: «È un’intimidazione»

Una «grave intimidazione nei confronti della libertà dei consiglieri comunali, di fronte alla quale chiedo un intervento pubblico, a tutela di tutti». Così il consigliere comunale di Latina, Enrico Forte ha definito stamattina in Question Time una lettera che un imprenditore del capoluogo, Giancarlo Piattella, ha inviato a sindaco, assessori con competenza in materia e consiglieri comunali capigruppo citando norme e regolamenti regionali e sentenze tese a evidenziare le proprie ragioni sulla vicenda urbanistica della ex Seranflex, sulla strada Pontina, dove è stato eretto un centro commerciale poi posto sotto sequestro dalla magistratura. Nella missiva, si fa esplicito riferimento all’attività istituzionale dello stesso Forte, affermando come «desta meraviglia che il consigliere Forte, alla luce del richiamato dato normativo regionale, abbia richiamato all’attenzione del Consiglio, un’interrogazione riguardante la vicenda dei cui presupposto legislativi è stato peraltro reso edotto» (viene anche pubblicato uno screenshot di una conversazione su whatsapp) citando anche una vecchia proposta di Forte (definita «stravagante») sulla possibilità di realizzare nel sito un incubatore di start up. Sulla vicenda, lo stesso presidente del Consiglio, Massimiliano Colazingari, ha asserito in aula che «mi riservo di interessare gli uffici per eventuali procedure a tutela dell’ente».