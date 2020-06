Latina, vasto incendio di sterpaglie sotto alla Torre Pontina

Un vasto incendio di sterpaglie è scoppiato in pieno centro direzionale a Latina, nel campo incolto compreso tra via Cavata, via Magenta, viale Le Corbusier. Fiamme e fumo si sono sprigionati proprio al confine della strada dove, sull'altro lato, c'è il principale grattacielo del capoluogo pontino, la Torre Pontina e, poco più in là, un grande centro commerciale. L'area incolta è abbandonata da anni, è molto vasta e comprende al suo interno lotti di proprietà privata, ma anche alcuni di proprietà comunale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, allertati dalla popolazione residente vicino al campo. Ultimo aggiornamento: 16:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA