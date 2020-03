Latina, vandalizzato il monumento a Pertini

Le norme varate dal governo per il contenimento dei contagi fa coronavirus sono chiare ed impongono a tutti i cittadini di restare in casa. Eppure c'è qualcuno che, in barba ai divieti e alla convivenza civile, ha avuto il tempo di uscire nottetempo per andare a danneggiare il monumento a Sandro Pertini, posto all'ingresso della passeggiata a lui dedicata due anni fa lungo via don Morosini. Un gesto che provoca oggi un doppio senso di indignazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA