Valore donna, campagna di prevenzione dei tumori ed estetiste a domicilio per l'8 marzo

«L’effetto Covid ha rallentato la prevenzione per il cancro; l’associazione Valore Donna, per l’8 marzo, propone iniziative per diffondere la cultura della prevenzione e per aiutare le donne in difficoltà».

Lo rende noto la stessa associazione di Latina in un comunicato che annuncia le iniziative legate alla festa di domani.

Tre giornate di screening con ecografie a prezzi bassi per diagnosticare precocemente i tumori più diffusi tra le donne e un servizio di estetica a domicilio per coloro che stanno facendo la chemioterapia e per le donne disabili.

«Questo l'8 marzo pensato dall'associazione, da anni in campo al fianco delle donne - spiega la presidente, Valentina Pappacena - Sono preoccupanti i dati che arrivano dalla Lega Italiana per la lotta ai tumori di Milano secondo cui gli esami, nel 2020, sono scesi del 24,98% soprattutto per la paura del contagio».

I prossimi 12, 13 e 14 marzo verranno organizzate 3 giornate di screening con ecografie a prezzi bassi per dare la possibilità a tutti di sottoporsi a visite di controllo e prevenzione. Sarà possibile prenotare ecografie al seno (a 20 euro), all’utero (20 euro), utero e seno a soli 30 euro, alla tiroide a 20 euro, all’addome a 30 euro. Chi vorrà potrà, invece, effettuare tutte le ecografie sopra citate a 70 euro. Per le prenotazioni basterà contattare il 340.7969120.

Presso il Caf Valore Donna, inoltre, per la settimana dell’8 marzo, tutte le donne che vorranno potranno fare il 730 in maniera completamente gratuita. Basterà presentarsi presso la sede di via Gioberti, 2 a Latina.

