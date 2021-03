Latina, vaccino AstraZeneca, Coletta: «Pronto a vaccinarmi per dare l'esempio, se ci saranno rinunce»

«Nessuna intenzione di passare avanti ad altri ma, se dovessero esserci delle rinunce, io sono pronto a farmi vaccinare per primo, per dare l’esempio. Il vaccino AstraZeneca è sicuro e efficace». Così il sindaco di Latina, Damiano Coletta, in apertura di Consiglio comunale, ha oggi commentato «il nuovo via libera dato dall’Ema al vaccino antiCovid AstraZeneca. Il vaccino è efficace e sicuro, si parla di 25 casi su 20 milioni di vaccini iniettati, bisogna avere fiducia, lo dico da medico e da sindaco: vaccinarsi è importante». Il primo cittadino ha anche ricordato le vittime del Covid, all’indomani della Giornata nazionale della memoria: «La città si stringe intorno alle famiglie per questo dolore che stiamo vivendo».

