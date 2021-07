Riaperte a Latina «le agende di vaccinazione»: sei date a luglio per chi ha più di 12 anni

Mercoledì 7 Luglio 2021, 15:06

La Asl di Latina informa «che sono disponibili nuove agende di prenotazione per il Vaccino Anti Covid-19». In una nota l'Azienda sanitaria comunica che «le nuove somministrazioni delle dosi di vaccino Pfizer sono previste nei giorni 18, 19, 20, 21, 22 e 23 luglio 2021, presso tutti gli HUB vaccinali della provincia di Latina». Attenzione, l'avviso vale anche per i più piccoli: «Si possono prenotare - spiega la Asl - tutti i cittadini dai 12 anni compiuti. Le prenotazioni sono già aperte sul link regionale: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it»