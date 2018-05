Latina, urla e si denuda in strada, poi aggredisce e minaccia i poliziotti: arrestato

Ha cominciato a urlare e a dare in escandescenza in strada, aggredendo i passanti. Quando poi i poliziotti hanno cercato di bloccarlo ha aggredito anche loro. E' finito agli arresti un cittadino liberiano di 28 anni, per per resistenza, minacce, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

Alcuni cittadini avevano segnalato, nel tardo pomeriggio di ieri, la presenza di uno straniero in forte stato di agitazione, tra via Don Morosini e via Oberdan. Quando le pattuglie della volante e il personale del 118 hanno cercato di bloccarlo per riportarlo alla calma, l'uomo, che si era parzialmente denudato, ha aggredito gli agenti di polizia, minacciandoli, pronunciando frasi ingiuriose e mimando il gesto del taglio della gola.

Visto il forte stato di agitazione, per garantire l’incolumità delle numerose persone che intanto si erano fermate incuriosite, gli operatori sono stati costretti ad immobilizzare il migrante caricandolo nell'auto di servizio. Anche in questo caso però l'uomo ha opposto resistenza, scalciando e cercando di liberarsi dalla presa, provocando la caduta di due poliziotti che hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 15 e 5 giorni.



Con non poca difficoltà, gli operatori sono riusciti a immobilizzare l'uomo e a condurlo al pronto soccorso dell'ospedale Goretti dove è stato sottoposto a visita psichiatrica. Dimesso dall’ospedale, è stato poi accompagnato in Questura e arrestato.

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:32



