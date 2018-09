Latina è un po' più povera: la morte di Alfonso Farina ed Ettore Lodi

Oggi Latina è un po' più povera, se ne sono andati due commercianti storici del Capoluogo, due uomini che con il loro lavoro e le loro idee hanno reso un lungo servizio, durato decenni, alla loro città. Alfonso Farina (nella foto con la moglie Tommasina) era il titolare dell'omonimo bar di via Cesare Augusto, un punto di riferimento, un locale sempre gremito, inverno ed estate i suoi tavolini all'esterno sono pieni di persone che chiacchierano, fanno colazione, giocano a carte. Un vero punto di aggregazione e di ritrovo, un'istituzione fin dal lontano 1964 quando Alfonso aprì il locale insieme alla moglie Tommasina Cucchiarelli, poi ad aiutarci ci sono stati i figli Silvia, Fabrizio ed Emanuele. Alfonso Farina, 79 anni, è deceduto ieri, a poche ore di distanza da un altro commerciante storico di Latina, un ottico, Ettore Lodi.



«Con dolore ho appreso della scomparsa di Alfonso Farina ed Ettore Lodi», dichiara il sindaco Damiano Coletta. «Una gestione portata avanti insieme alla moglie fin dal 1964 riuscendo sempre a mantenere la proprietà della propria attività. A nome personale, della Giunta e della città esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la grande perdita». Poi ricorda Ettore Lodi, scomparso qualche giorno fa, un ottico che dal nulla ha costruito una grande azienda. «Due commercianti - conclude il sindaco - che con la loro passione, le loro intuizioni, il sacrificio quotidiano hanno saputo dare spessore e diventare un punto di riferimento per Latina. Due esempi per chi oggi affronta le difficoltà e le sfide della piccola imprenditoria».

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA