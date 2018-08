Latina, ubriaco alla guida bloccato dalla polizia e denunciato

Un equipaggio della Squadra Volanti della questura è intervenuto martedì sera, dopo una telefonata giunta al 113, in via Vittorio Veneto dove era stata segnalata un’autovettura Fiat Panda con due giovani a bordo che creava pericolo alla circolazione stradale. Gli agenti hanno bloccato l’autovettura. Alla guida c'era un cittadino marocchino del 78 in evidente stato di ebbrezza alcolica: parlava in modo sconnesso, puzzava di vino e non stava in piedi. Nonostante ciò rifiutava di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Pertanto veniva accompagnato presso gli uffici della Questura e, dopo gli accertamenti, veniva denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro.

Mercoled├Č 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21



