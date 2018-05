Latina, trovato con la marijuana vicino al Latina Fiori: denunciato

All'1,20 circa della notte tra lunedì e martedì gli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina, in servizio di controllo del territorio, notavano una persona nei pressi del Centro Commerciale Latina Fiori e decidevano di identificarlo. L'uomo alla richiesta dei documenti si è mostrato subito insofferente e nervoso, tanto da spingere gli agenti a perquisirlo. Nella tasca anteriore destra dei pantaloni indossati dal giovane veniva trovato un sacchetto di plastica trasparente contenente verosimilmente marijuana. A quel punto si procedeva anche alla perquisizione dell'abitazione del giovane che dava però esito negativo. Gli accertamenti confermavano che la sostanza rinvenuta era effettivamente marjiuana, per un peso di 5 grammi. La persona fermata, accompagnata presso gli uffici della questura. C.A, cittadino italiano, classe 1991, pluripregiudicato veniva denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. All’esito dei controlli relativi all'ultimo weekend sono stati sottoposte a controllo 96 persone, 58 veicoli e 15 persone sottoposte agli arresti domiciliari, elevate anche 7 infrazioni al codice della strada.

Martedì 22 Maggio 2018



