Guasto sulla linea ferroviaria, caos treni tra Roma e Formia

«Dalle ore 7.08 sulla linea Roma – Napoli, via Formia, il traffico ferroviario è fortemente rallentato in prossimità di Formia per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni». Rfi informa che vi sono «effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 120 minuti» e che è «in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria».

Rfi ha comunicato che dalle ore 11.45 sulla linea Roma – Napoli, via Formia, «il traffico ferroviario, precedentemente fortemente rallentato in prossimità di Formia per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni, è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea».

Al momento della ripartenza del treno a bordo è scoppiato un applauso liberatorio dei viaggiatori. Ma la situazione sulla linea resta complicata. «Effetti sulla mobilità ferroviaria: 1 treno AV con un ritardo di 25 minuti, 8 Intercity e 15 Regionali con ritardi fino a 200 minuti, 1 Intercity e 5 Regionali limitati nel percorso, 4 Regionali cancellati».

Ultimo aggiornamento: 12:42

