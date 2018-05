Latina, tre zone senza acqua fino alle 15.30 per un guasto

E' in corso una interruzione idrica nel Comune di Latina, in particolare in tre zone: Borgo Carso, Borgo Podgora e Gionchetto.

Lo ha appena comunicato Acqualatina. «A causa di un guasto improvviso sulla condotta adduttrice proveniente da Ninfa, nel Comune di Latina si effettuerà un'interruzione idrica dalle ore 10:30 alle ore 15:30 di oggi 25/05/2018.

Le zone interessate sono: B.go Carso, B.go Podgora e zona Gionchetto I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti».

