Trasporto illecito di rifiuti, due camionisti denunciati dai carabinieri

Due camionisti denunciati dai carabinieri per avere trasportato illecitamente rifiuti. E' uno dei risultati dei controlli del personale della compagnia di Latina, insieme ai militari del gruppo forestali. I due sono stati denunciati per violazioni in materia ambientale.

Nel medesimo contesto operativo sono state fermate e identificate 35 persone, controllati 31 mezzi, elevate 2 contravvenzioni al codice della strada e sequestrati 2 mezzi.

