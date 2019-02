Latina, transennato di nuovo il parcheggio di via Pio VI

Transenne al parcheggio delle ex autolinee in centro a Latina. Nelle prime ore di stamattina, la Polizia locale del capoluogo pontino ha provveduto a transennare quasi metà del parcheggio, uno dei più importanti, in quanto a ridosso del centro e della ztl.



A quanto si apprende, la disposizione è partita dal comando dei Vigili del fuoco dopo un loro sopralluogo. Già in passato, diverse altre volte la zona alta del parcheggio era stata preclusa al traffico a causa di una possibile instabilità del solaio del sottostante deposito. © RIPRODUZIONE RISERVATA