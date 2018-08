Latina, tragico frontale a Borgo Podgora: muore un ragazzo, gravemente ferite due donne

Tragico frontale a Borgo Podgora: nello scontro tra una Fiat Panda e una Toyota Yaris ha perso la vita un ragazzo di 20 anni e due donne sono rimaste gravemente ferite.



L'impatto, avvenuto sulla strada che collega Borgo Piave a Cisterna, proprio al confine, è stato violentissimo e i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere i due conducenti e una passeggera. Per uno di loro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.



In corso i rilievi della Polizia stradale, mentre le ferite sono stati trasportate al pronto soccorso da personale dell'Ares 118. Le loro condizioni sono molto serie, ma secondo i primi riscontri non corrono pericolo di vita.

