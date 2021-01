Tra diritto e scacchiera, l'avvocato Torselli consigliere nazionale della Fsi

Una passione sconfinata per il gioco degli scacchi. Giampaolo Torselli, 55 anni, avvocato di Latina specializzato in diritto amministrativo, è stato eletto consigliere nazionale all'ultima assemblea della Federazione scacchistica italiana (Fsi) con il consenso di 85 società sportive italiane: nella regione Lazio sono 36, tre quelle in provincia di Latina dove il movimento conta oltre 100 praticanti agonisti e circa 400 che giocano a scacchi negli appuntamenti dedicati alle scuole a cui si aggiunge una grande fetta di appassionati che giocano privatamente. «È evidente che con l'impatto del Covid-19 avremo un calo ma l'obiettivo è quello di far uscire gli scacchi allo scoperto e far appassionare più persone a questo splendido sport - racconta Torselli - il presidente uscente è Gianpietro Pagnoncelli mentre il nuovo eletto è Luigi Maggi. Certo attualmente si può giocare anche online ma dal vivo è tutto diverso: vogliamo fare in modo che anche i media possano darci più spazio e per farlo abbiamo tantissime idee. Il successo della serie tv La Regina degli Scacchi è un traino importante visto che è attualmente al secondo posto tra i titoli più visti di Netflix, questo ha creato molto interesse intorno al nostro mondo e sono convinto che in molti vorranno provare a farlo».

Sul sito della Federazione ci sono molti spunti ma sono numerosi anche i libri dedicati al gioco, senza contare quanti tutorial sono disponibile anche in forma gratuita sul web: ci sono spiegazioni, strategie e curiosità da scoprire sull'affascinante mondo citato anche in Harry Potter quando si fa riferimento agli Scacchi dei Maghi. «Le scuole sono un punto chiave per quello che accadrà quando il Covid-19 ci lascerà tornare a organizzare eventi negli istituti e proprio gli insegnanti, con la loro passione, saranno fondamentali nella diffusione della pratica coinvolgendo gli studenti e facendogli usare gli scacchi anche come metodo di apprendimento di strategia - continua l'avvocato - nel Lazio ci sono moltissimi praticanti e le società romane sono sicuramente le più numerose visto che possono contare su un bacino d'utenza importantissimo». In provincia di Latina ci sono tre società che operano: Il Dragone di Latina, La Fortezza di Sermoneta e il Circolo del Golfo di Gaeta. Una partita di scacchi, attualmente giocata online, può durare circa 10 o 15 minuti mentre per le sfide dei professionisti il tempo cresce molto e le sfide, basate su ragionamento e strategia, possono durare anche tre o quattro ore: una sorta di maratona del pensiero giocata sulla scacchiera, muovendo i pezzi cercando di anticipare le mosse dell'avversario. Uno sport della mente che appassiona da sempre.

