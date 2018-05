Latina, toro in fuga da un'azienda di macellazione: è pericoloso

E’ stata segnalata la fuga di un toro di montagna da una azienda di lavorazione e commercio carni posta al confine tra iSabaudia e Latina. I veterinari della Asl hanno chiesto la diffusione dell'allerta per mettere sull'avviso residenti e turisti. "L’animale non è abituato alla presenza umana e pertanto se avvicinato potrebbe risultare pericoloso" spigano dal Comune.

"Si invita chi lo dovesse avvistare a darne immediata comunicazione alle Forze dell’Ordine o ai Vigili del Fuoco, già allertati dai competenti uffici dell’ASL, e soprattutto a non tentare di avvicinarlo. La zona maggiormente interessata è quella delle campagne di Borgo Grappa e Rio Martino".

Martedì 1 Maggio 2018



