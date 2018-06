Latina, torneo Tosarello in bilico: ecco come salvare l'edizione n.30

di Stefano Urgera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Tosarello 2018? Mistero. Doveva essere l’edizione del trentennale, quella del torneo sotto le stelle in Italia secondo solo ai Giardini Margherita di Bologna: in sei lustri ha fatto da passerella a migliaia di cestisti provenienti da mezzo mondo. Invece forse il torneo non si farà. Problemi di vario tipo ne complicano l’organizzazione, in primis le norme di sicurezza varate dopo la tragedia di Piazza San Carlo a Torino, quando un anno fa, il 3 giugno 2017, in occasione della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid...