Una gradita sorpresa per i giocatori del Latina in procinto di partire per Artena in vista dell'incontro di campionato in programma oggi alle 14.30. Un gruppo di tifosi nerazzurri ha salutato la squadra nello spazio antistante la gradinata, con cori di incoraggiamento, fumogeni e uno striscione 'Per aspera ad astra'. Proprio così, perché Latina dopo anni di buio vuol tornare a vedere le stelle.

Ultimo aggiornamento: 13:53

