Latina, terremoto in Comune. Il segretario e direttore generale Rosa Iovinella lascia e va a Torino

È terremoto nell'amministrazione comunale di Latina: il segretario e direttore generale dell'ente, Rosa Iovinella, scelta nel 2016 dal sindaco Damiano Coletta, e riconfermata all'indomani della rielezione nell'ottobre scorso, ha dato le dimissioni dal Comune di Latina, scegliendo come nuova sede il Comune di Torino. La Iovinella aveva da oltre cinque anni un rapporto strettissimo con il primo cittadino del capoluogo pontino, che le aveva affidato i due ruoli. La sua riconferma a ottobre era stata una delle pietre dello scandalo per il centrodestra che per sostenere l'amministrazione Coletta aveva chiesto discontinuità.