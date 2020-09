Finisce in ospedale dopo essere stato ferito in pieno giorno e in pieno centro a Terracina. Adesso i carabinieri della locale Compagnia intervenuti sul posto stanno ricostruendo quello che è effettivamente accaduto nel primo pomeriggio di ieri nella centralissima via Roma. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che si sia trattata di una lite che ha coinvolto due donne e un uomo, pare del posto, ma i motivi che hanno portato prima alla lite poi degenerata nel ferimento, probabilmente con un'arma da taglio, sono ancora tutti da ricostruire.

Sul posto, oltre alle poche persone che a quell’ora si trovavano in strada, sono arrivati i carabinieri e il personale dell'ambulanza e dell'automedica; i sanitari hanno soccorso sul posto l’uomo rimasto ferito, sembrerebbe all’addome, e subito dopo l’hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Alfredo Fiorini” per le cure del caso. Subito i militari del capitano Francesco Vivona hanno avviato le indagini del caso, ascoltando le testimonianze di qualcuno dei passanti che potrebbe aver assistito a quei momenti concitati; altri particolari potrebbero arrivare anche dalle telecamere delle numerose attività commerciali che si trovano lungo la centralissima via Roma. Sempre secondo le poche informazioni trapelate sull'episodio, pare che una delle due donne coinvolte sia stata condotta in caserma dai carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA