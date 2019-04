Latina, tentato scippo in Q4: la donna reagisce ma viene aggredita

Una donna è rimasta ferita questa mattina durante un tentato scippo avvenuto nel quartiere Q4, in via Gabrielli. La vittima, 44 anni, è stata avvicinata da due uomini a bordo di uno scooter che le hanno preso la borsa. La signora ha però ha reagito riuscendo a riprendersi la borsa e a mettere in fuga i due malviventi, ma è stata trascinata sulla strada e aggredita dai due uomini che poi sono risaliti a bordo del mezzo riuscendo a fuggire. A soccorrerla sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e un'ambulanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA