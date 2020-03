Latina, tentato furto al bancomat di viale Nervi: la polizia mette in fuga la banda

Tentato furto allo sportello bancomat dell'Unicredit di viale Nervi, a Latina. I malviventi sono entrati in azione nella notte. L'allarme è scattato intorno alle 3,30 ma all'arrivo degli equipaggi della squadra volante, allertati da una segnalazione arrivata al 113, i malviventi si erano già dileguati lasciando sul posto i loro arnesi da scasso. Gli agenti e il personale della polizia scientifica nel corso del sopralluogo hanno scoperto e sequestrato un piede di porco e una mazza di legno. I ladri volevano probabilmente smurare lo sportello esterno del bancomat e per non essere ripresi durante il furto hanno girato le telecamere esterne della banca.





© RIPRODUZIONE RISERVATA