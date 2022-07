Latina, tentano di rapinare titolare di un pub in Q4: lui reagisce e mette in fuga i banditi

Una tentata rapina è stata consumata nella notte nel quartiere Q4, in via Paganini, a Latina. Il titolare di un pub del capoluogo, rientrando a casa, si è trovato davanti due uomini che lo hanno minacciato con le armi intimandogli di consegnare il denaro. La vittima ha però reagito e ha gridato aiuto tanto da attirare l'attenzione dei residenti della sua palazzina, che si sono affacciati per capire cosa stesse succedendo.



Il trambusto ha quindi messo in fuga i malviventi che, stando alle ricostruzioni dell'uomo, si sono allontanati a bordo di un'auto nera facendo perdere le tracce prima che arrivassero le forze dell'ordine. L'episodio è ora all'attenzione dei carabinieri che, raccolta la testimonianza del titolare del locale, stanno ora cercando di risalire all'identità dei due rapinatori. Uno era armato di pistola e l'altro di coltello. Entrambi avevano però il volto coperto.