Tempesta nella notte, conta dei danni a Latina e in provincia: auto contro alberi caduti, crollato un ponteggio In aggiornamento

Si contano i danni, dopo la tempesta che la notte scorsa ha investito Latina e la sua provincia.

Un primo bilancio

Decine di interventi da parte di vigili del fuoco e protezione civile per la rimozione di alberi e rami caduti, un po' in tutte le strade.Il vento ha divelto insegne, pali dell'energia elettrica, abbattuto alcuni ombrelloni che erano stati sistemati sui terrazzi delle abitazioni (la base di una di questi è rimasta penzoloni da un palazzo in Corso della Repubblica sopra la biblioteca), e persino fatto cedere una grossa impalcatura edile in via Botticelli.

Gli incidenti

Lungo l'elenco degli incidenti causati da alberi crollati lungo le strade, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito seriamente. Lungo la Migliara 48, all'incrocio con via Lungo Botte due automobili sono finite contro un albero che ostruiva la carreggiata intorno alle 2 e trenta di questa notte. Sulla stessa strada nei pressi della Cooperativa Corese un'altra auto si è schiantata contro un albero caduto. Alle cinque di questa mattina a Pontinia davanti al civico 71 di via Da Vinci è caduto un albero secolare danneggiando un'auto. Alle 5.45 lungo la Litoranea, nei pressi del bivio per San Donato a Sabaudia un'altra vettura è finita contro un albero caduto.



Una tromba d'aria viene segnalata a Roccagorga con diversi alberi caduti. E ancora alberi sulle strade anche a Fondi, sull'Appia e a Terracina nell'area del campo sportivo.



Danni sono degnalati anche ad Aprilia dove per rimuovere alberi caduti è stata chiusa via Inghilterra.



Gli interventi dei Vigili del fuoco

«Fino alle 10 di questa mattina sono state circa 80 le richieste di intervento evase dal personale VVF del Comando di Latina - spiegano da piazzale Carturan - Gli interventi, tutti riconducibili al maltempo di questa notte, vanno dalla rimozione di alberi caduti in strada o su linee elettriche/telefoniche, rimozioni di insegne-tende-tettoie e altro pericolante, danni d'acqua in genere (prosciugamenti, infiltrazioni ecc ) ascensori bloccati per mancanza di energia elettrica, incidenti stradali ed altro».



«Attualmente -continuano dal comando dei Vigili del fuoco - nella sala operativa del Comando Provinciale di Latina ci sono circa 20 richieste di intervento in attesa. Il linea di massima la parte della nostra provincia maggiormente interessata è quella costiera».

Devastati i dehors a Sabaudia

Danni rilevanti anche a Sabaudia dove la furia del vento ha distrutto gazebo e ombrelloni delle attività del centro.