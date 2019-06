Latina, telefoni fuori uso alla polizia locale e in sette scuole. Il Comune: «Errore del nuovo operatore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Black-out della linea telefonica della Polizia Locale di Latina, l'amministrazione comunale spiega che è stato causato da un errore dell’operatore che fornisce il servizio di telefonia. «A seguito dell’adesione del Comune alla nuova convenzione Consip denominata “Telefonia Fissa 5” - che prevede, tra l’altro, il passaggio a un nuovo operatore - i tre accessi base 0773 466601-02-03 di tipo ISDN (digitali) installati per la funzionalità della centrale della Polizia Locale sono stati erroneamente convertiti in semplici linee RTG (analogiche). Questo ha provocato l’interruzione del servizio dell’intera centrale telefonica» si legge in una nota.«Ci scusiamo con la cittadinanza per il disagio, la Polizia Locale è comunque raggiungibile al numero mobile 333 6104827 che verrà utilizzato per le emergenze nell’attesa che l’operatore telefonico ripristini correttamente il servizio» spiegano da Piazza del Popolo.Lo stesso tipo di errore è stato commesso in 7 plessi scolastici comunali. Per il disservizio procurato, il Comune ha annunciato che chiederà l’applicazione delle penali come previsto dal contratto sottoscritto con l’operatore.