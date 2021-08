Latina, il tecnico Di Donato si presenta: «Una sfida che mi affascina»

Giovedì 12 Agosto 2021, 16:18

Carico e sorridente, il nuovo allenatore del Latina Calcio 1932 Daniele Di Donato ha parlato poco fa nella sala stampa 'Amodio' dello stadio Francioni. E le prime parole da nerazzurro non lasciano spazio a interpretazioni: "Ho scelto questa piazza perché mi piacciono le sfide, sappiamo che affronteremo un campionato con formazioni di grande livello, ma daremo il massimo per dimostrarci all'altezza. Certo, dobbiamo accelerare i tempi, troveremo la giusta condizione giocando gara dopo gara, ma le sensazioni di questi primi giorni sono buonissime. Vedo tanta disponibilità da parte dei ragazzi e questo rappesenta un bel segnale. Dal punto di vista tecnico, dovrà essere un Latina in grado di saper controllare il gioco, dimostrandosi abile nel palleggio senza mai buttar via il pallone. Ma, aspetto ancor più determinante, ci sarà bisogno di giocatori in grado di sacrificarsi e dare tutto per la maglia".

In conferenza stampa c'è stato modo di conoscere anche il vice Daniele Bedetti. Presente inoltre Nicola Albarella, riconfermato in qualità di preparatore atletico.