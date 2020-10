Latina, tartaruga trovata morta: era infilzata a un amo da pesca

Brutta sorpresa questa mattina alla foce del fiume Mascarello a Latina , dove i volontari del gruppo “Amore per la Nostra Terra” hanno rinvenuto una tartaruga morta. L’animale, finito ai margini del corso d’acqua a due passi dalla foce, era infilzato a un grosso amo da pesca.

“Amore per la Nostra Terra” è un gruppo di persone che volontariamente si dedica alla pulizia della spiaggia. L’ultimo appuntamento, il trentesimo per l’esattezza, era previsto per domenica scorsa ma a causa del maltempo è stato rinviato. Questa mattina, durante un giro di ricognizione, sotto il ponte del Mascarello, il presidente delle “formichine” ha trovato la carcassa della tartaruga. L’episodio è stato ripreso in un video pubblicato su Facebook, con l’intento di segnalare anche lo stato di abbandono del luogo. “Amore per la Nostra Terra” è in procinto di comunicare la prossima data dell’evento ecologico rinviato per maltempo. Solitamente rispondo all’appello oltre 200 volontari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA