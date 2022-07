Latina, Tar assume in decisione il ricorso elettorale contro la vittoria di Coletta: sentenza attesa entro domani

Il Tar di Latina ha assunto in decisione il ricorso contro il risultato del primo turno delle elezioni amministrative del capoluogo dell'ottobre scorso e la sentenza è attesa entro domani. Il ricorso contro la vittoria di Damiano Coletta era stato presentato da alcuni candidati consiglieri comunali non eletti della lista "Latina nel cuore" a supporto di Vincenzo Zaccheo. Il ricorso contesta il risultato del primo turno, partendo dall'ipotesi che in alcune sezioni elettorali, 33 su 116, si sarebbero verificate irregolarità tali da inficiare il risultato stesso. Il Tar aveva imposto a febbraio la verifica dei verbali delle sezioni incriminate, svolto successivamente dalla Prefettura. Dalla verifica erano emerse alcune incongruenze tra il numero di schede vidimate e quelle registrate nei verbali finali. Nelle prossime ore, al massimo entro domani a quanto si è appreso, è attesa la sentenza finale.