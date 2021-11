Lunedì 8 Novembre 2021, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 19:08

Attimi di paura oggi pomeriggio a Latina Scalo, in via della Stazione per un'auto finita dentro un'attività commerciale. Probabilmente per una distrazione del conducente, che era sceso dal mezzo lasciando la macchina accesa, il suv Bmw si è messo in movimento a marcia indietro.

L'auto è precipitata nella veranda

L'auto è salita sul marciapiede ed è precipitata nella veranda sottostante travolgendo sedie e tavolini all'esterno del forno, che per fortuna in quel momento non erano occupati. L'auto è rimasta così, in bilico, con il paraurti posteriore a pochissima distanza dalla vetrata del bar e quello anteriore affacciato sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. All'esterno dell'attività si è radunata una folla di curiosi.