Supera una bici su via Isonzo: frontale e carambola tra cinque auto, 8 feriti

Prima un frontale, poi una carambola: cinque le auto coinvolte, tra i feriti anche un ciclista. E' accaduto intorno alle 15 in via Isonzo a Latina, nel tratto tra la Pontina e il semaforo di Fogliano. Un Suv nel tentativo di sorpassare un ciclista ha provocato un frontale, l'impatto è stato violento e ne è nata una carambola che ha coinvolto altre tre autovetture. Pesante il bilancio: otto le persone ferite che sono state trasferito al Santa Maria Goretti. Grave una donna che era al volante diuna delle auto, ferite lievi per gli altri coinvolti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118 con tre ambulanze.