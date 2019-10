Latina, successo per Bicincittà-Moovida: torna la voglia di pedalare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Successo di partecipanti, questa mattina a Latina, per Bicincittà, la manifestazione cicloturistica dell’Uisp, quest’anno abbinata al progetto “Moovida – Prossima fermata: Latina Sostenibile” promosso dal Comune di Latina.Oltre duemila le persone che hanno aderito all'iniziativa, tra cui tantissimi bambini. Novità di questa edizione è stata la collaborazione dell’istituto comprensivo “Giuseppe Giuliano”.A guidare la vivace carovana il sindaco Damiano Coletta e il consigliere delegato a “Città accessibile e mobilità sostenibile”, Dario Bellini. Sotto un bel sole, armati di cappelli e palloncini rossi, i partecipanti sono partiti da piazza del Popolo alle 10 e hanno percorso le vie del centro urbano per circa 10 chilometri. La pedalata si è conclusa alle 12 circa in piazza del Popolo, in un clima di festa con premiazioni, distribuzione di gadget e l'estrazione di una lotteria con due biciclette e altri premi in palio. Tra i premiati, tre istituti scolastici di Latina, “Volta”, “Tasso” e “Salzano”, per il numero di partecipanti che hanno aderito all'iniziativa.Obiettivo della manifestazione è sensibilizzare la collettività alla necessità di spostamenti a basso impatto ambientale.