Latina, giornata internazionale degli studenti: i ragazzi rivendicano scuole sicure

Anche gli studenti di Latina hanno partecipato questa mattina alla Giornata internazionale degli studenti, ricorrenza studentesca che si tiene ogni anno il 17 novembre, anticipata per la coincidenza con la domenica. L’adesione non è stata alta, circa 500 i partecipanti al corteo che si è mosso da piazza del Popolo lungo il Corso e fino alla circonvallazione e ritorno. Rullio di tamburi e striscioni, gli studenti di Latina scortati dalla polizia municipale e dalle forze dell’ordine hanno colto l’occasione per rivendicare sicurezza per le loro scuole. © RIPRODUZIONE RISERVATA