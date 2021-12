Latina, protesta degli studenti di Alighieri e Majorana: termosifoni ancora spenti

"Menti aperte, messe a tacere", "Te c'hanno mai mandato a quel paese? A noi Sì". Sono alcuni dei cartelli e degli striscioni che questa mattina gli studenti del liceo Classico Alighieri di Latina hanno utilizzato per protestare davanti al plesso non solo contro i termosifoni ancora spenti, così come ieri, ma anche per il modo in cui la dirigenza scolastica ha accolto la loro protesta, ieri infatti la scuola per tutta risposta ha chiamato la polizia. «Questa mattina siamo fuori dall'istituto perchè non sono possibili cortei a causa del Covid, però abbiamo anche un altro problema da risolvere oltre al freddo e abbiamo interessato della cosa anche l'ufficio scolastico provinciale a cui abbiamo inviato una mail», spiegano i rappresentanti.

Anche gli studenti del liceo Majorana continuano la protesta. Dopo aver ricevuto rassicurazioni circa la riaccensione di buona parte dei termosifoni da parte della Provincia, hanno constatato che la situazione non è tornata alla normalità. «Ancora una volta le classi sono al freddo - spiega Luca Valenzano, rappresentante di istituto - e quindi tutti i ragazzi sono stati d'accordo sullo sciopero di massa. Oggi incontreremo la Provincia e ci faremo spiegare in che modo pensano di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile».